Il ragazzo, già ai domiciliari per altri reati, è fuggito dopo il fatto. Rintracciato dalla polizia, si trova ora nell'istituto penitenziario minorile di Firenze

Il patrigno litiga con la madre, lui lo colpisce al volto con una spranga in ferro. È successo a Perugia, dove un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione sarebbe scoppiata una lite tra la coppia, durante la quale il giovane si sarebbe intromesso in difesa della donna.

Gli agenti sono intervenuti nella casa dopo una chiamata al 112,trovando il personale del 118 che si apprestava a fornire le prime cure a un uomo disteso a terra, privo di sensi e con diverse ferite. La vittima è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. All’uomo sono state riscontrate lesioni al volto e al corpo, giudicate guaribili in 30 giorni. Il 17enne, già agli arresti domiciliari per altri reati, è fuggito, violando di fatto la misura disposta dal giudice.

Una fuga breve, terminata con un arresto e il trasferimento nell‘istituto penitenziario minorile di Firenze su richiesta della Procura per i minori. Misura convalidata dal gip, che ha confermato per il giovane la custodia cautelare in carcere.

FOTO DI ARCHIVIO