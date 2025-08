Almasri, Parodi (Anm): “Un processo a Bartolozzi? Avrebbe effetti politici”. Ira Nordio, lui precisa: “Parlavo in generale”

Crisi diplomatica sfiorata tra Carlo Nordio e l’Associazione nazionale magistrati intorno a Giusi Bartolozzi, potente capo gabinetto del ministro della Giustizia. A creare il caso è una risposta dal presidente dell’Anm Cesare Parodi a Radio anch’io, su Radio 1, a una domanda sulle conseguenze per il governo nell’ipotesi in cui Bartolozzi venisse indagata e processata per la liberazione del generale libico Osama Almasri. “Un processo dove vengono accertati magari in via definitiva certi fatti ha evidentemente una ricaduta politica, neanche tanto indirettamente, sulle persone coinvolte”, si limita ad affermare Parodi. La dichiarazione però viene rilanciata con grande enfasi dall’Ansa, con un lancio dal titolo “Il processo a Bartolozzi avrebbe ricadute politiche”. E Nordio ne approfitta per gridare allo scandalo: “Sono sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate. Quanto all’aspetto politico, considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria ed inaccettabile invasione di prerogative istituzionali”, attacca.

In realtà, come è chiaro ascoltando l’intervista radiofonica, a citare il nome di Bartolozzi non è Parodi ma il conduttore di Radio anch’io, per un motivo evidente: la capo gabinetto del ministero è coinvolta in prima persona nella vicenda Almasri, come risulta dalle mail interne acquisite agli atti del procedimento a carico di Nordio di fronte al Tribunale dei ministri. Non è escluso, quindi, che anche lei possa essere chiamata a rispondere della scarcerazione del libico. Parodi, però, allontana ogni riferimento concreto con un comunicato di risposta a quello del ministro: “Il sottoscritto non ha mai citato né fatto riferimento alla dottoressa Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, rispetto al caso Almasri, come si può evincere dalla stessa registrazione della puntata dell’intervista radiofonica andata in onda stamattina. Ho invece sviluppato un ragionamento generale che prescinde dall’inchiesta in corso. Ha assolutamente ragione il ministro a dire che in caso contrario sarebbe stata un’invasione di campo, approccio che non mi appartiene né culturalmente né caratterialmente”, si schermisce.