Giubileo dei giovani, a Tor Vergata il fiume di fedeli visto dall’elicottero: “Più di un milione” – Video

Oltre un milione di persone presenti a Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani “è un numero più che attendibile perché le aree, come si vede dall’aereo, sono tutte piene e sono aree che possono contenere” quel numero. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, parlando con i cronisti nella sala grandi eventi della Questura di Roma. A Tor Vergata è iniziata la messa presieduta da Papa Leone XIV che chiuderà il Giubileo dei Giovani. Concelebrano con il Papa venti cardinali, 450 vescovi e 7mila sacerdoti. Prima della messa, il pontefice ha fatto un lungo giro in papamobile in tutti i settori dove i giovani questa notte hanno pernottato, nonostante sia arrivata un po’ di pioggia durante la notte. I ragazzi lanciano al Papa, in segno di affetto, bandiere e peluche. “Buon giorno a tutti e buona domenica. Spero che abbiate riposato un po’” ha detto il pontefice ai giovani a Tor Vergata.