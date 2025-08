Cresce l'uso della pena capitale nella monarchia del Golfo, soprattutto nei confronti di cittadini stranieri. Dall'inizio del 2025, sono 154 le persone giustiziate per reati di droga

L’Arabia Saudita ha giustiziato otto persone in un solo giorno. A riportarlo sono i media statali. Queste nuove esecuzioni confermano l’aumento dell’uso della pena di morte nella monarchia del Golfo, soprattutto per i reati di droga e nei confronti di cittadini stranieri. L’agenzia di stampa ufficiale saudita Spa ha riferito che quattro somali e tre etiopi sono stati giustiziati sabato 2 agosto nella regione meridionale di Najran “per aver introdotto illegalmente hashish nel regno”. Un uomo saudita, invece, è stato giustiziato per l’omicidio della madre.

Dall’inizio del 2025, secondo un conteggio dell’Afp basato su comunicati ufficiali, nel Paese sono state eseguite 230 condanne a morte. Di queste, 154 erano per reati di droga. Nel 2024, invece, l’Arabia Saudita ha eseguito 338 esecuzioni, un record che quest’anno potrebbe essere superato. Gli esperti sostengono che questo picco sia dovuto alla “guerra alla droga” del regno, lanciata nel 2023.

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale saudita, tra gennaio 2014 e giugno 2025 sono state messe a morte 1816 persone, quasi una su tre per reati di droga che secondo gli standard internazionali non sarebbero punibili con la pena capitale. Delle 597 esecuzioni per reati di droga del decennio, quasi tre quarti hanno riguardato cittadini stranieri.