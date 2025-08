Sono scese in piazza con pentole, chiavi, borracce, con tutto quello che avevano e che poteva far rumore. Le attiviste di Non Una Di Meno Roma si sono incontrate a piazza Capranica, a pochi passi da piazza Montecitorio, per “rompere il silenzio” su Gaza e la Palestina, colpendo padelle e coperchi con mestoli e cucchiai.

“Come movimento transfemminista sentiamo il bisogno di opporci a quello che sta accadendo in Palestina – spiega Serena Fredda di Nudm Roma – i bambini sono i più colpiti in questa fase del genocidio, questa cosa dimostra una volontà di estirpare alla radice la popolazione palestinese”.