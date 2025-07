Una forte turbolenza ha colpito un volo Delta Air Lines per Amsterdam, ferendo circa 25 persone e costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza. L’aereo, partito da Salt Lake City, era diretto nei Paesi Bassi, ma le condizioni meteo l’hanno costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto St. Paul di Minneapolis, Minnesota, alle 19.45 ora locale di mercoledì 30 luglio. Soccorsi venticinque passeggeri, che sono stati portati in ospedale per valutarne le condizioni di salute.

È raro che le lesioni provocate da una turbolenza possano risultare serie. Tuttavia, spiegano gli scienziati, i cambiamenti climatici alterano le correnti a getto, flussi d’aria che si sviluppano a 8-12 chilometri d’altitudine e che possono interferire con i voli. Negli ultimi decenni due sono stati i decessi legati alle turbolenze, uno avvenuto a maggio 2024 su un aereo della Singapore Airlines e un altro l’anno precedente, quando il fenomeno aveva colpito un jet privato con a bordo un ex funzionario della Casa Bianca.