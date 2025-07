Gaza al buio dopo il 7 ottobre, la mappa animata che mostra la Striscia nell’oscurità da due anni – Video

Una mappa animata della Striscia di Gaza vista dall’alto di notte, mostra la potenza del fascio di luce osservato dal progetto satellitare Black Marble della Nasa da luglio 2023 a giugno 2025. I dati sono ottenuti combinando i dati satellitari quasi giornalieri del progetto Black Marble della Nasa e l’impronta degli edifici ricavata dal Microsoft Global ML Building Footprints. Viene mostrata la radianza (intensità/luminosità della luce) di ogni isolato. Il valore di radianza è rappresentato da una gradazione con gli edifici più visibili in bianco e quelli meno visibili in trasparente. La Striscia, in gran parte privata di elettricità da Israele dall’inizio della guerra, appare sette volte meno luminosa di notte rispetto a prima del 7 ottobre 2023. Rispetto ai cinque mesi precedenti il conflitto, le immagini satellitari tra gennaio e maggio di quest’anno mostrano un territorio immerso nell’oscurità. Dall’alto, la luminosità notturna di Gaza City si è ridotta di 16 volte nel frattempo.