Gruppi di ultranazionalisti intenzionati a costruire nuovi insediamenti ebraici nella Striscia di Gaza sono partiti da un punto di ritrovo vicino a Sderot e stanno camminando verso ovest, in direzione del confine con Gaza. Si tratta di vari gruppi coordinati dall’associazione Nachala, che condividono l’obiettivo di colonizzare la Striscia.

Lo riporta il Times of Israel, evidenziando che nel corso della giornata sei ministri e 16 deputati della coalizione che sostiene il governo hanno chiesto al ministro della Difesa, Israel Katz, di autorizzare una missione di ricognizione. Per il momento, Katz non ha ancora fornito risposta pubblica. “L’idea è promuovere la colonizzazione a Gaza. Sionismo, insediamento, sicurezza”, ha dichiarato la presidente di Nachala, Daniella Weiss, in un video diffuso questa mattina dall’organizzazione.

Weiss precisa che mille famiglie appartenenti ai gruppi pro-insediamento marceranno verso un punto panoramico a meno di un chilometro dal confine con Gaza. Alcune di esse, in caso di via libera da parte di Katz, entreranno effettivamente nel territorio, “oltre la linea di demarcazione nord”, dove “vedranno i resti di quelli che una volta erano insediamenti, i ruderi di edifici costruiti dai gazawi e poi distrutti, e segneranno dove speriamo molto presto di fondare nuovi insediamenti”.

Nel frattempo, si legge sempre sul quotidiano israeliano, centinaia di manifestanti che chiedono la continuazione della guerra a Gaza hanno marciato verso la Knesset a Gerusalemme. Sono guidati da soldati feriti, insieme alle famiglie in lutto dei soldati e alle famiglie degli ostaggi del Tikvah Forum, un movimento di destra.