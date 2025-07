Cisterna con benzina si ribalta sull’A12: chiusa la carreggiata in direzione sud. Il mezzo in bilico – Video

Una autocisterna si è ribaltata lungo l’autostrada A12 all’altezza di Torre del Lago (Lucca), al confine con la provincia di Pisa. Il mezzo che trasporta benzina, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato rimanendo in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Pisa e una squadra da Viareggio, personale del 118 e le forze dell’ordine. La carreggiata in direzione sud è stata chiusa ed è rimasta bloccata per tutto il giorno per consentire ai vigili del fuoco lo svuotamento del mezzo e la sua messa in sicurezza.

Il traffico in direzione di Roma viene fatto uscire a Viareggio e rientra al casello di Pisa Nord. Invece i veicoli procedono in modo regolare in carreggiata nord in direzione di Genova, inizialmente chiusa. L’autocisterna è finita oltre la carreggiata e non ostacolerebbe il transito dei veicoli ma i vapori di benzina usciti dalla cisterna costituiscono un rischio e per la sicurezza di viaggiatori e anche dei vigili del fuoco è stato deciso di tenere chiusa la carreggiata.