Un sacerdote è stato arrestato in provincia di Cosenza dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un minore, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Reggio Calabria. I fatti al centro delle indagini risalgono al 2015 e gli abusi si sarebbero protratti fino al 2020, dopo che il ragazzo vittima delle violenze, all’epoca 16enne, ha raggiunto la maggiore età.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima frequentava le attività della parrocchia gestite proprio dal sacerdote. Il prete, approfittando del proprio ruolo di guida spirituale della comunità e della condizione di disagio familiare vissuta dal giovane, avrebbe instaurato una relazione ambigua con il 16enne per guadagnarsi la fiducia del ragazzo con adulazioni e attenzioni. Poi sarebbero arrivati gli episodi di violenza sessuale, avvenuti in luoghi appartati della parrocchia.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il sacerdote avrebbe creato un clima di subordinazione per il giovane, tale per cui la vittima, pur vivendo con disagio e sofferenza quanto subito, è stata resa incapace di opporsi, paralizzata da un sentimento di soggezione e dal timore di perdere il legame con la comunità parrocchiale. L’inchiesta ha inoltre documentato che, anche dopo il trasferimento in una parrocchia della provincia di Cosenza, il sacerdote avrebbe continuato a svolgere attività a contatto con minori.