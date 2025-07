Buona la seconda per il Milan di Massimiliano Allegri che in amichevole a Hong Kong supera il Liverpool per 4-2. “La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene”, l’analisi del tecnico del Milan.

Ad Hong Kong il nuovo Milan di Allegri si riscatta dalla sconfitta nella prima amichevole con l’Arsenal e trafigge in Liverpool: a decidere le reti di Leao, Loftus-Cheek e Okafor (doppietta), mentre i campioni della Premier League vanno a segno con Szoboszlai e Gakpo. Ha colpito soprattutto la prestazione del portoghese, autore del primo gol in contropiede e in generale di una prestazione importante negli spazi aperti che gli vengono concessi da un Milan col baricentro basso. “Per quanto riguarda Leao – il commento di Allegri – è un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante“. La Serie A è avvisata: il nuovo Milan cresce e spera di ritrovare il miglior Leao.