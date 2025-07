Un 5-4-1 vecchio stile, con Leao punta e Saelemaekers adattato a terzino. Linea bassa, tanta compattezza e pochi fronzoli. La prima stagionale del Milan di Max Allegri è stata subito un saggio del suo “corto muso“. Non per forza solo in senso negativo: i rossoneri, impegnati nella Tridentity Cup, hanno retto l’urto dell’Arsenal e perso solo 1 a o, gol di Saka a inizio ripresa. Una bella prova da un punto di vista dell’ordine e della solidità difensiva, anche se chiaramente manca ancora molto per vedere una squadra completa. Per quanto riguarda il gioco offensivo, però, le premesse aderiscono al cliché su Allegri: 0,22 di Expected Goals (i gol previsti), zero occasioni, tre tiri totali di cui uno solo in porta. Eppure, alla fine il Milan ha perso solo 1 a 0 contro un Arsenal al gran completo. Anzi, poi ha pure vinto ai rigori: 6 a 5, grazie al tiro decisivo dal dischetto del giovane Comotto.

Come è stato possibile? È il regolamento del torneo amichevole che si gioca in Asia a prevede i calci di rigore al termine di ogni match, a prescindere dal risultato. Ma la circostanza ha ovviamente contribuito a scatenare l’ironia dei social su Allegri e sul suo “corto muso”, vincente pure quando perde. In effetti, il primo vero Milan, nonostante Bartesaghi a sinistra in attesa dell’arrivo di un terzino dal mercato e nonostante le assenze di Maignan, Fofana e Jimenez, non ha deluso. Certo, il 4-3-3 schierato inizialmente si è presto trasformato in un 5-4-1 sul campo, con Saelemaekers basso a destra e Pulisic ala a sinistra. Leao di fatto ha giocato da punta e ha mostrato particolare cattiveria agonistica. In mezzo al campo Ricci e Musah, con Loftus-Cheek più largo a destra. Con questa formazione, il primo tempo è comunque terminato 0 a 0.

Nella ripresa poi largo ai giovani, mentre quasi subito è arrivato il gol di Saka. Alla fine, in pratica, ha vinto l’Arsenal di corto muso. Allegri però ha ricevuto le prime risposte, mentre spera di avere una mano ancora dal mercato. In attesa pure di Modric. E ha già fatto capire che non è cambiato: il suo Milan baderà al sodo. Sempre e comunque.