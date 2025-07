Antony Aguilar, ex militare che ha lavorato per la Gaza Humanitarian Foundation, ha parlato alla Bbc: "Nella mia carriera non ho mai visto un simile livello di brutalità e uso di ingiustificata violenza"

I colpi di arma da fuoco risuonano forte e chiaro, anche se non si capisce quale sia il loro obiettivo. A girare il video pubblicato dalla Bbc è stato Anthony Aguilar, ufficiale in pensione delle forze speciali statunitensi che ha lavorato per la Gaza Humanitarian Foundation, l’organizzazione privata sostenuta da Stati Uniti e Israele per togliere la gestione degli aiuti umanitari a Hamas nella Striscia. Decine di palestinesi sono stati uccisi nelle vicinanze dei centri di distribuzione gestiti dalla Ghf. Finora l’esercito israeliano ha negato di aver aperto il fuoco contro la popolazione civile, ma la testimonianza dell’ex soldato cambia le carte in tavola.

“Ho visto le Forze di difesa israeliane sparare sulla folla di palestinesi”, ha raccontato all’emittente pubblica britannica l’ex militare, dimessosi dalla Ghf dopo questi fatti. “Ho assistito come testimone al momento in cui le Israel Defense Forces hanno aperto il fuoco con un carro armato Merkava contro un gruppo di persone, distruggendo l’auto su cui viaggiavano civili che si stavano semplicemente allontanando dal centro di distribuzione”.

“Come militare di professione con una lunga carriera alle spalle, qual è la sua opinione su ciò che sta accadendo?”, domanda il giornalista. “La mia opinione professionale è che nei siti ho trovato gente senza esperienza, male addestrata e senza un’idea chiara di come si conduce un’operazione di questa portata. Parlando francamente, direi che erano dei criminali. Nella mia carriera non ho mai visto un simile livello di brutalità e uso di ingiustificata e indiscriminata violenza contro una popolazione civili disarmata e affamata. Non ho mai visto una cosa del genere in nessuno dei paesi in cui sono stato a combattere fino a che non sono stato a Gaza con l’Idf e i contractor statunitensi“. “Ho assistito a crimini di guerra commessi dalle Israel Defense Forces, senza alcun dubbio – prosegue l’uomo -. Hanno aperto il fuoco contro civili inermi, questo è un crimine di guerra”.

Ghf ha bollato le dichiarazioni di Aguilar come “categoricamente false“, definendo l’uomo un “ex contractor scontento allontanato per cattiva condotta“, cosa che l’ex militare nega. Le Israel Defense Forces, da parte loro, hanno in più occasioni annunciato di aver aperto inchieste sugli incidenti verificatisi in prossimità dei centri di distribuzione.