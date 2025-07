Zainab Abu Halib non ce l’ha fatta. Aveva sei mesi e secondo Al Jaazera è una dei tre neonati morti oggi per fame nella Striscia di Gaza. La famiglia, riferisce l’emittente del Qatar, afferma che la piccola è deceduta”perché era malnutrita” e i suoi parenti “non riuscivano a procurarle il latte. Non solo non potevano permettersi il latte artificiale, ma semplicemente non riuscivano a trovarne da comprare”. I famigliari “hanno detto di averla vista morire lentamente ogni giorno a causa della mancanza di cibo e di cure mediche. Sono andati in ospedale, ma non c’era alcuna cura per lei”.

“Un’altra perdita insopportabile – la definisce su Instagram Mosab Abu Toha, scrittore e giornalista vincitore del Premio Pulitzer – Abbiamo perso un altro bambino a causa dei crimini di Israele contro l’umanità— e della disumana inazione del mondo”. “Zainab non è nata malata – prosegue Abu Toha -. Non era una bambina con un ‘difetto genetico’, come alcuni mostri affermano crudelmente sui bambini di Gaza che muoiono di fame. Il vero difetto —l’unico problema genetico in questo caso— è nella mente e nel cuore di coloro che giustificano questo genocidio e di coloro che restano in silenzio di fronte ad esso”.

Il caso era stato seguito da diversi media nelle ultime settimane. “Zainab Abu Halib, di quattro mesi, sta morendo a Gaza – scriveva in un post su Instagram il 4 giugno Mustafa Khabeisa, cameraman di Bbc News -. Ora pesa solo 2 chilogrammi, invece di 5, a causa della malnutrizione estrema e di una grave malattia intestinale che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. Sua madre afferma che Zainab non può più allattare al seno e sopravvive solo con un sondino nasale e un ciuccio”. “Le hanno aperto l’addome per niente”, le parole della donna: “Stiamo perdendo nostra figlia e nessuno sta rispondendo”. “La famiglia ha ricevuto un ricovero per cure all’estero, ma Zainab è intrappolata. ‘Mi appello a ogni coscienza vivente’, implora sua madre, ‘perché la stiamo perdendo davanti ai nostri occhi'”.

A metà luglio era stata Reuters a riportare il caso con una foto-notizia: “Zainab Abu Haleeb, una bambina palestinese di cinque mesi a cui, secondo i medici, è stata diagnosticata la malnutrizione – si legge nella didascalia – , giace su un letto mentre riceve cure presso l’ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, il 15 luglio 2025″.

Oggi l’ufficio stampa del governo di Gaza, retto da Hamas, ha lanciato un nuovo allarme: Israele sta commettendo un “disastro umanitario imminente e senza precedenti” e 100mila bambini di età pari o inferiore a due anni, tra cui 40mila neonati, rischiano di morire entro pochi giorni. Questo accade a causa della “totale mancanza di latte per neonati e di integratori alimentari, nonché alla continua chiusura dei valichi di frontiera e al divieto di ingresso dei beni di prima necessità”, si legge in una nota. Con gli ultimi due decessi sale a 124 il numero dei palestinesi morti per malnutrizione e fame a Gaza.