I vigili del fuoco di Torino hanno terminato la fase di ricerca dei possibili dispersi nell’esplosione in un condominio di Collegno, escludendo la presenza di altre persone coinvolte. Le squadre Usar hanno estratto dalle macerie una persona. Il bilancio finale è di due feriti non gravi, trasportati in ospedale in codice verde che presentavano delle escoriazioni. Al momento il palazzo risulta essere interamente evacuato e sono in corso ulteriori analisi relative alla sicurezza dei luoghi.

L’esplosione è avvenuta nel pomeriggio in un’abitazione al secondo piano di un palazzo in via Villa Cristina, provocando poi un incendio. In totale sarebbero 5 gli appartamenti coinvolti. Al momento non sono state ancora accertate le cause della deflagrazione, ma tra le ipotesi c’è quella della fuga di gas. Sul posto anche i carabinieri. “Dai primi accertamenti gli impianti di pertinenza della società sono esterni all’abitazione e risultano integri”, ha fatto sapere in una nota un portavoce Italgas. “A quanto è dato sapere – prosegue – nell’appartamento in cui si sarebbe verificato l’evento, erano in corso lavori di ristrutturazione”.