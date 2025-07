Applausi e cori in sostegno di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, europarlamentare e candidato alla guida della regione Marche per il centrosinistra. Oltre 200 cittadini e amministratori locali hanno accolto così l’esponente dem, all’indomani dell’inchiesta che lo vede indagato per il caso “Affidopoli” a Pesaro, all’ingresso del Royal Hotel a Lido di Fermo, dove si è tenuto l’evento “Cambiare le Marche, Migliora l’Italia”. La dimostrazione di sostegno ha fatto sentire a Ricci la vicinanza del centrosinistra marchigiano nonostante la notizia dell’avviso di garanzia arrivato ieri a Ricci per presunti abusi negli affidamenti pubblici che lui stesso ha reso pubblico con un video sui social dove si definisce “estraneo ai fatti”.