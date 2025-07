Il rogo è divampato nell'appartamento al piano terra del civico 130 di via Fogagnolo. Gli investigatori non escludono l'ipotesi che il giovane sia stato ucciso e che poi siano state appiccate le fiamme

Un ventenne è morto nella notte tra il 22 e il 23 luglio in un incendio scoppiato in appartamento al piano terra di un immobile di quattro piani a Sesto San Giovanni (Milano). Sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile, sul posto insieme alla Scientifica, per accertare le cause e la dinamica del rogo divampato al civico 130 di via Fogagnolo.

Gli investigatori non escludono l’ipotesi che il giovane sia stato ucciso e che poi siano state appiccate le fiamme. L’incendio è iniziato in uno dei vani dell’appartamento e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, oltre a bonificare l’area, hanno evacuato l’edificio. Le famiglie sono poi rientrate nei rispettivi appartamenti.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la vittima non sarebbe l’inquilino che vive abitualmente nell’appartamento bruciato, studente milanese rintracciato dagli investigatori. L’immobile potrebbe essere stato dato in uso ad altre persone. Il ventenne che ha perso la vita è ancora in fase di identificazione. Il corpo sembra sia stato trovato disteso sul letto della stanza che affaccia sulla strada. Per riuscire a entrare, i vigili del fuoco hanno dovuto segare le sbarre alla finestra e rompere la tapparella, completamente chiusa.