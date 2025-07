Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno: i ladri rubano la cassaforte

La 92enne Franca Gandolfi non era in casa. I ladri si sono introdotti all’interno della villa forzando una portafinestra

Ancora ladri in azione nella Capitale. Questa volta i malviventi hanno compito un furto nella casa della vedova di Domenico Modugno in zona, Appia Antica. La 92enne Franca Gandolfi non era in casa e, proprio approfittando dell’assenza della proprietaria, i ladri si sono introdotti all’interno forzando una portafinestra. Poi hanno rubato una cassaforte.

Ad accorgersi del furto il custode che ha subito dato l’allarme chiamando il 112, ma il ladri erano già scappati. I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo e indagano sull’accaduto. Non è noto cosa contenesse la cassaforte.

Pochi giorni fa, a inizio luglio, malviventi erano entrati in azione nella villa dello stilista Valentino Garavani, situata non lontano dall’Appia Antica. In questo caso però il furto è stato sventato dall’intervento di un vigilante, che ha messo in fuga i malviventi esplodendo un colpo di pistola in aria.