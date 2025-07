Il militare dell'Arma all'epoca dei fatti lavorava nella polizia giudiziaria della Procura. Secondo l'accusa in cambio di favori avrebbe dato informazioni riservate e redatto atti in modo compiacente su input dell'ex ufficiale Maurizio Pappalardo (imputato in altro processo)

E’ stato condannato a 4 anni e mezzo Antonio Scoppetta, carabiniere del nucleo forestale e ex componente del nucleo di polizia giudiziaria della Procura di Pavia. Scoppetta era accusato di corruzione e stalking. La sentenza è stata letta questa mattina, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, dalla giudice Daniela Garlaschelli, dopo che ieri i pubblici ministeri Chiara Giuiusa e Alberto Palermo avevano chiesto una condanna a 8 anni. La gup ha anche disposto il sequestro, finalizzato alla confisca, di metà della villa di San Genesio (sempre in provincia di Pavia) venduta dall’imprenditore edile Carlo Boiocchi a Scoppetta a un prezzo dimezzato rispetto a quello di mercato, che era di 600mila euro: “sconto” che, secondo l’accusa, avrebbe garantito all’imprenditore “protezioni” in caso di controlli nei suoi cantieri. Per Boiocchi, accusato di induzione a dare e promettere utilità, è stata accettata la richiesta di “messa alla prova“, concessa per un mese, che prevede l’avvio di un percorso di riabilitazione con lavori di pubblica utilità per ottenere l’estinzione del reato. Tutta la storia è emersa dall’inchiesta chiamata Clean 2.

Il dibattimento chiuso oggi era legato all’indagine Clean 2 su presunti casi di corruzione che avrebbero coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e imprenditori. In un altro processo, già avviato con rito ordinario e che riprenderà in settembre, compaiono come imputati Maurizio Pappalardo, ufficiale dell’Arma in congedo, e Daniele Ziri, carabiniere dell’Ispettorato del lavoro.

Scoppetta, che all’epoca dei fatti contestati lavorava alla polizia giudiziaria negli uffici della Procura, secondo l’accusa avrebbe ricevuto denaro, prenotazioni alberghiere e altri favori da Pappalardo. La contropartita sarebbe consistita in informazioni riservate sui procedimenti in corso e atti redatti in modo compiacente in caso di bisogno. In più insieme Scoppetta e Pappalardo avrebbero portato avanti una campagna di stalking contro la ex dell’ufficiali, coinvolgendo in questa “operazione” anche altri carabinieri per controllare la donna. Sempre secondo l’inchiesta Scoppetta indirizzò anche un’indagine per danneggiarla.