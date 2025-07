È bufera in Florida dopo la diffusione di un video in cui si vede un uomo afroamericano di 22 anni che viene preso a pugni e trascinato fuori dalla sua auto dalla polizia a un posto di blocco. Il fatto risale al 19 febbraio, ma il filmato è stato diffuso negli ultimi giorni. Il video dell’arresto, girato con un cellulare dall’interno dell’auto e diventato virale, ha scatenato indignazione a livello nazionale. L’uomo si chiama William McNeil Jr. seduto al posto guida nella sua auto mentre chiede di parlare con il supervisore degli agenti di Jacksonville, quando gli agenti rompono il finestrino, gli danno un pugno in faccia, lo tirano fuori dal veicolo, lo picchiano di nuovo e lo gettano a terra. Gli avvocati per i diritti civili accusano le autorità di aver falsificato il report dell’arresto e i legali di McNeil sostengono che il video mostri chiaramente la brutalità della polizia. Ma lo sceriffo di Jacksonville, T.K. Waters, sostiene che ci sia dell’altro che non si vede nelle immagini e ha messo in guardia l’opinione pubblica dal “giudicare in modo affrettato” e giungere a conclusioni errate. In particolare, le riprese di una bodycam mostrano che a McNeil era stato ripetutamente chiesto di uscire dal veicolo. Inoltre, sebbene McNeil avesse precedentemente aperto la portiera dell’auto mentre parlava con le autorità, in seguito l’ha chiusa e sembra averla tenuta bloccata per circa 3 minuti prima che gli agenti lo trascinassero fuori con la forza, come si vede nel video. Il punto di ripresa della body camera rende difficile vedere i pugni. Il filmato girato con il cellulare durante l’arresto del 19 febbraio mostra che pochi secondi prima di essere trascinato fuori McNeil, calmo, aveva le mani in alto e non sembrava opporre resistenza mentre chiedeva: “Qual è il motivo?”. Si era fermato ed era stato accusato di non avere i fari accesi, anche se era giorno, affermano i suoi avvocati. “Quello che è successo a William McNeil Jr. è un inquietante promemoria del fatto che anche i diritti più elementari, come chiedere perché si è stati fermati, possono essere violati con la violenza nei confronti degli afroamericani”, hanno dichiarato in un comunicato gli avvocati Ben Crump e Harry Daniels. Crump è un avvocato afroamericano specializzato in diritti civili che ha acquisito notorietà a livello nazionale rappresentando le vittime di brutalità di polizia. “William era calmo e collaborativo“, hanno sottolineato, “eppure, invece di ricevere delle risposte, gli hanno rotto il finestrino e lo hanno preso a pugni in faccia, tutto per una discutibile accusa sui fari in pieno giorno”.