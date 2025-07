Durante lo spettacolo pirotecnico per la festa della "Madonna del Mare" la piccola di 9 anni ha perso l'equilibrio finendo in acqua

È caduta in acqua con la sua sedia a rotelle nel porto di Riccione e un carabiniere fuori servizio si è tuffato per salvarla. È successo nella tarda serata di domenica, poco prima di mezzanotte: una bambina con disabilità di 9 anni ha perso l’equilibrio ed è caduta dalla banchina in mare, dove l’acqua raggiunge i due metri di profondità. Quella sera, sul lungomare, era in corso uno spettacolo pirotecnico per la festa della “Madonna del Mare” e il porto era affollato da centinaia di persone.

Tra loro, un carabiniere di 44 anni, effettivo al Radiomobile di Riccione, che ha assistito alla scena. Il 44enne, libero dal servizio, non ha esitato a tuffarsi in acqua per raggiungere la bambina. Il militare è riuscito a slegare la piccola dalla sua carrozzina, liberandola dai sistemi di sicurezza, e a portarla in salvo, tra gli applausi dei presenti. Il personale sanitario presente sul posto per l’evento ha prestato le prime cure alla bambina direttamente sulla banchina. La piccola e il suo soccorritore sono risultati entrambi in buone condizioni.