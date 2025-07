Trump pubblica il video con l’arresto di Obama nello Studio Ovale realizzato con l’intelligenza artificiale

Il presidente Usa, Donald Trump, ha intensificato il suo attacco a Barack Obama pubblicando sul suo social Truth un video generato dall’intelligenza artificiale che mostra l’arresto dell’ex presidente da parte di tre agenti dell’Fbi nello Studio Ovale. Il video inizia con Obama che afferma: “Soprattutto il Presidente è al di sopra della legge”. Seguono molti politici statunitensi che affermano: “Nessuno è al di sopra della legge”. La clip passa poi a un video generato dall’intelligenza artificiale che mostra Obama mentre viene ammanettato da due agenti dell’Fbi nello stesso ufficio che un tempo occupava come presidente. Trump è seduto e sorridente durante il finto arresto. Il finto video si conclude con Obama in piedi in una cella, con indosso la tuta arancione del carcere.