Per Milano il centrodestra è pronto “anche domani” a un’eventuale campagna elettorale, e di candidati “che potrebbero fare il sindaco nella prossima primavera, perché è chiaro che se la giunta va a casa adesso si vota in primavera, ne abbiamo almeno una decina. Abbiamo ben chiara la squadra, il progetto, le periferie, la mobilità e l’urbanistica. Dipende dal Pd… sto leggendo che faranno di tutto per rimanere attaccati alla poltrona. L’unica cosa che Milano non si può permettere sono due anni di stallo”: così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a margine della festa del Carroccio a Pontida, nella Bergamasca. “Da milanese vedo una città ferma e solo per ricchi – ha aggiunto -. Sto lavorando a una Milano più accogliente, inclusiva e solidale a prescindere dalle inchieste da cui mi auguro che Sala e tutti gli altri si dimostrino innocenti”.