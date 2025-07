È di Emanuela Ruggeri il corpo ritrovato a Roma: era scomparsa da una settimana

Emanuela Ruggeri, 32 anni, era scomparsa da Colli Aniene dallo scorso 14 luglio. Domenica sera, dopo sei giorni di buio, è stato trovato il suo cadavere tra le sterpaglie di via a ridosso di via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano di Roma. A rendere possibile l’identificazione, i documenti che aveva con sé e i tatuaggi sul suo corpo.

Era uscita di casa in tenuta sportiva intorno alle 20.35, come se dovesse tornare dopo poco, aveva detto la madre in un appello lanciato sui social nei giorni scorsi. Ma di lei non si avevano più notizie da allora. Indossava una maglietta nera, dei leggins neri, ciabatte infradito maculate e una borsetta maculata l’ultima volta che la madre l’ha vista, prima di avvertire le forze dell’ordine.

Il reato ipotizzato dalla procura di Roma, al momento, è di morte in conseguenza di altro reato. La madre di Ruggeri, dopo l’identificazione, è subito adombrato l’ipotesi che la donna sia stata portata lì poiché non guidava e il punto del ritrovamento è lontano dalla sua abitazione. I magistrati hanno disposto l’autopsia sul corpo, che non presenta – a una prima ispezione – segni di violenza.

Il presidente del IV municipio di Roma, Massimiliano Umberti, ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos: “Proprio ieri avevamo fatto l’ultimo appello. Mai avrei pensato non ce ne sarebbero stati altri. Scoprire che il corpo trovato ieri appartiene alla ‘nostra’ Emanuela Ruggeri, ci ha colpito tutti, come comunità, e ci stringiamo al dolore della famiglia”. Intanto proseguono le indagini della polizia per chiarire le cause della morte e la dinamica dei fatti.