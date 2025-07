Sofia Rossi, 31enne di Pignataro Interamna (Frosinone), è morta dopo pochi giorni essere stata ricoverata all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino con un acuto dolore al collo. La donna era stata dimessa dopo poche ore e i medici avevano parlato di “sospetta cervicalgia“. Insomma, un semplice torcicollo. Sulle cause della morte, però, è stata avviata un’indagine e anche la Asl ha disposto accertamenti interni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. L’obbiettivo: capire se ci sia stato un errore nella diagnosi.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori, Sofia Rossi era stata soccorsa dal 118 la sera del 14 luglio, dopo essere stata colpita dal primo malore. Accompagnata in ospedale, era stata dimessa dopo una serie di controlli e analisi, tra cui l’elettrocardiogramma, con la diagnosi di “sospetta cervicalgia”. Una volta tornata a casa, il dolore si era ripresentato fino a diventare insopportabile: nella notte di sabato è stato contattato di nuovo il 118. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, la donna era già morta.

Su disposizione della Procura di Cassino, la salma è stata sottoposta a sequestro e le forze dell’ordine indagano per chiarire la correttezza della diagnosi inziale. Non risultano patologie pregresse ed è stata disposta l’autopsia per stabilire la causa della morte e verificare se potesse essere evitata.

La Asl di Frosinone è intervenuta sul caso con una nota: “Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa della 31enne, deceduta a casa per cause ancora da accertare, e ci stringiamo al dolore della sua famiglia. L’azienda sanitaria segue con la massima attenzione quanto accaduto e, già nei prossimi giorni, avvierà un audit interno per verificare il rispetto delle procedure e dei percorsi diagnostico-assistenziali adottati. In questa fase bisogna evitare ricostruzioni sommarie e inesatte formulando ipotesi disancorate dalle necessarie verifiche e analisi di tutti gli elementi”.