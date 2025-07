“La giustizia e la politica devono occuparsi di ambiti diversi, nel totale e reciproco rispetto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nelle sue comunicazioni al Consiglio comunale. “Non intendo dare giudizi sull’operato della magistratura ma non posso evitare di raccontarla mia versione, non posso esimermi nel rilevare un comportamento ricorrente in questo paese che ritengo sbagliato. Chiedo a voi colleghi politici, sta bene a chi governa o a chi ambisce a governare la città o il Pese che indagini riservate diventino pubbliche? Ricordo a chi approfitta politicamente di situazioni come questa, oggi a me domani a te”, ha detto Sala nel suo intervento