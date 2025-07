Valentina Greco ritrovata a casa in Tunisia: le domande senza risposte sulla sua scomparsa

La 42enne cagliaritana è stata trovata in stato confusionale. Tanti interrogativi sulla sua scomparsa restano irrisolti. La polizia tunisina ha aperto un'indagine

Valentina Greco c’è, ora manca tutto il resto. Cioè capire dove sia stata durante i dieci giorni di scomparsa. Ritrovata nella sua casa a Sidi Bou Said, in Tunisia, restano però ancora senza risposte molte domande su cosa sia accaduto dal 9 luglio fino a sabato sera alla 42enne nata a Cagliari e residente da tempo nel Paese nordafricano. L’ha trovata la polizia tunisina, dopo giorni di ricerche a stretto contatto con l’Ambasciata d’Italia a Tunisi.

Si è allontanata da casa, dove vive con i suoi gatti da tre anni, e poi è ritornata? E perché era nascosta dentro l’armadio? Ancora: dove sono il suo cellulare e il suo computer, introvabili? Soprattutto: perché la donna era in stato confusionale? Nulla di grave, comunque: “Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni”, hanno spiegato fonti diplomatiche italiane. Tanto che Greco ha parlato con i suoi familiari a Cagliari.

Alla madre avrebbe raccontato di essere svenuta mentre faceva le pulizie, spolverando l’armadio, e di essere rimasta poi lì dentro, con le ante chiuse. Eppure questo non spiegherebbe come mai, durante un primo sopralluogo a casa, la polizia non l’abbia rinvenuta. E se le cose sono andate così, dove sono i suoi apparecchi elettronici? Inoltre, Greco sta sostanzialmente bene, quindi le sue condizioni cozzano con dieci giorni senza mangiare né bere.

Tante ipotesi, certezze scarne. Resta aperta la pista dell’allontanamento volontario, forse per ragioni religiose. Oppure, un momento di difficoltà personale. Negli scorsi giorni erano emerse anche recenti avances da un uomo, rifiutate: l’uomo è tornato per infastidirla? Meno battuta ormai l’aspetto legato all’impegno politico e sociale di Greco, che combacia ormai con il suo lavoro nelle agenzie umanitarie. “Vogliamo capire bene cosa sia successo, quindi no comment”, ha detto i familiari. La polizia tunisina ha aperto un’indagine.