L'ultimo caso citato dalle Forze di Difesa israeliane è quello di Dan Phillipson, un soldato in addestramento originario della Norvegia che si è tolto la vita martedì scorso con un'arma da fuoco mentre si trovava in una base di addestramento nel sud del Paese

Nell’ombra del massacro di Gaza si nascondono altre morti, silenziose, che raccontano però un volto spesso nascosto della guerra nella Striscia. Non sono causate da proiettili o esplosioni, dalla fame, dalla sete, dalle malattie o dal caldo opprimente che attanaglia l’enclave palestinese. Avvengono spesso distanti dal campo di battaglia e riguardano i soldati israeliani che durante il conflitto contro Hamas hanno deciso di suicidarsi.

I numeri li forniscono i media israeliani e sono impressionanti: in questa prima parte del 2025 i soldati che si sono tolti la vita sono ben 19, con il totale dall’inizio della guerra a Gaza, l’8 ottobre 2023, che ha raggiunto ormai quota 42. L’ultimo caso citato dalle Forze di Difesa israeliane è quello di Dan Phillipson, un soldato in addestramento originario della Norvegia che ha tentato di suicidarsi martedì scorso con un’arma da fuoco mentre si trovava in una base di addestramento nel sud di Israele. Il giovane non è morto immediatamente, ma solo una volta arrivato in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Il suo decesso è il quarto di questo tipo nelle ultime due settimane.

Il fenomeno è tutt’altro che marginale e ha subito un’impennata proprio con l’inizio dell’operazione militare nella Striscia di Gaza. Secondo i dati diffusi annualmente dal Times of Israel, nel 2022 il numero di suicidi si era fermato a quota 14, tre in più del 2021, quando erano stati 11. In generale, la media dal 2016 è rimasta intorno ai 12-13 suicidi all’anno. Numeri che non sono passati inosservati e che hanno preoccupato negli anni la Difesa di Tel Aviv, tanto che nel 2006 è stato avviato il Suicide Prevention Program con l’obiettivo di prevenire i suicidi all’interno delle Idf. Programma che ha dato i suoi frutti, fino allo scoppio del conflitto a Gaza, quando i suicidi tra i soldati israeliani hanno conosciuto un picco senza precedenti nella storia recente.

X: @GianniRosini