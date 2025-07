Pedro e gli insulti omofobi per la foto del figlio: costretto a limitare i commenti

L’attaccante della Lazio, Pedro, è stato costretto a limitare i commenti sui propri account social per uno dei suoi ultimi post su Instagram dove, insieme alla compagna Patricia Magna, festeggiava il compleanno del figlio Marc pubblicando una foto in cui bambino indossava una coroncina in testa, un vestitino e aveva davanti a sé una torta a tema Lilo e Stitch.

“Auguri Marc, un giorno meraviglioso”, ha scritto Pedro sotto alla foto che lo ritrae sorridente con figlio e moglie. Sotto il post oltre 5mila commenti, molti dei quali carichi di odio, sessismo e omofobia. Da qui la scelta di chiudere la possibilità di commentare.

A sostegno del calciatore è intervenuto il presidente di Gaynet: “Ringrazio di cuore Pedro per aver fatto felice il proprio figlio anche a costo di scontrarsi con i pregiudizi e l’odio degli adulti. Mi piacerebbe invitarlo alle iniziative di formazione che abbiamo in programma sull’inclusione nel calcio con l’Odg Lazio e la Lega Dilettanti”, ha detto Rosario Coco che è anche coordinatore del Progetto Outsport.