Terremoto Campi Flegrei, treni fermi e stazioni chiuse. Le voci dei cittadini: “Un forte boato, ha tremato tutto”

Treni fermi e stazioni chiuse per diverse ore nell’area dei Campi Flegrei in seguito alla scossa di magnitudo 4.0 percepita in diversi quartieri di Napoli. “Un forte boato poi ha iniziato a tremare tutto – ci racconta una signora scesa in strada – dobbiamo conviverci ma resta la paura”. A causa dello sciame sismico per precauzione è stata sospesa la circolazione su diverse tratte causando molti disagi a lavoratori, studenti e cittadini rimasti bloccati fuori le stazioni.