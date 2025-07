Design semplice e pulito, tessuto leggerissimo, il dettaglio della “N” ricamata e poi il tricolore al centro. In tanti hanno apprezzato il nuovo kit del Napoli, sia quello home che quello away, realizzato da Armani. Nonostante i complimenti ricevuti, gli occhi dei più scrupolosi hanno notato però un errore che ha subito fatto il giro del web, diventando virale. Come in tutte le divise ufficiali, c’è il cartellino di autenticità – un ologramma anticontraffazione – ed è proprio lì che è stato commesso un errore di stampa. La parola in questione è “Authentic“, che però erroneamente sulle maglie partenopee è stata trasformata in “Autenthic“. La lettera H è stata infatti spostata più avanti, nel posto sbagliato.

“Ci vuole coraggio”, “Versione partenopea dell’inglese?”: l’ironia del web

Un errore che ha scatenato l’ironia del web in pochissime ore, con soprattutto gli utenti di X che si sono scatenati. “Ci vuole coraggio a scrivere ‘autenthic’ su una maglia ufficiale”, “È una versione partenopea dell’inglese?”. Tantissimi i commenti ironici arrivati sotto i vari post presenti e tantissimi sono anche i tifosi che l’hanno già acquistata. Visto lo scudetto vinto e la campagna acquisti fin qui scoppiettante (con De Bruyne a “comandare” la lista), l’entusiasmo è alle stelle e il nuovo kit è già andato a ruba.

In tanti però la riceveranno probabilmente con l’errore di stampa, consolandosi con il fatto che diventerà una “limited edition“. E chissà se anche gli scozzesi Scott McTominay, uomo simbolo del tricolore 2024/25, e Billy Gilmour si saranno fatti una risata. Intanto l’errore – visto quanto è diventato virale – è diventato a tutti gli effetti un’operazione di marketing. E i collezionisti sono già a caccia.