“Caro Sami Modiano, ho il piacere di porgerle i miei migliori auguri per il suo compleanno: continua a essere nei nostri cuori un punto di riferimento importante contro l’odio, l’antisemitismo, contro il tentativo che anche in questo periodo ritorna in maniera più allarmante di creare barriere tra persone di religione diversa”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video in occasione del compleanno di Sami Modiano che compie 95 anni. “Rinnovo quello che ebbi a dire quando venne a trovarci in Senato – prosegue La Russa – e parlò nella sala della Costituzione a Palazzo Giustiniani a dei ragazzi di una scuola di Roma spiegando il suo vissuto e ricordando come quando si risvegliò davanti a un medico russo che l’aveva salvato si domandò ‘perché io salvo e altri no?’. Lei è rimasto con noi quel giorno e rimarrà tanti altri giorni per testimoniare che mai più l’odio prevalga sulla ragione e sulla bontà”, ha concluso.