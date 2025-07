Lega e Fratelli d’Italia cavalcano lo scandalo e chiedono le dimissioni della giunta, il Pd milanese fa quadrato intorno a Giuseppe Sala, mentre quello nazionale ancora tace. Si riassumono così le reazioni politiche alla nuova maxi-inchiesta sull’urbanistica a Milano, in cui il sindaco è indagato insieme, tra gli altri, all’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi (per cui la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari). A Palazzo Marino, sede del Comune, nessuno parla: dopo aver detto di “non riconoscersi nella lettura dei pm“, il primo cittadino – che a quanto si apprende è apparso provato dalla vicenda – ha annunciato ai suoi assessori di voler riferire lunedì prossimo in Consiglio comunale. E dopo oltre 24 ore di bocche cucite, il Partito democratico, azionista di maggioranza della giunta, gli ha confermato fiducia con una nota del segretario cittadino Alessandro Capelli: “Continuiamo a sostenere il lavoro che il sindaco Sala e tutta l’amministrazione dovranno fare nei prossimi due anni. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, attendiamo con fiducia l’evoluzione dei fatti, incluso quanto appreso dai giornali relativamente al sindaco. Anche per noi è importante capire bene i contorni precisi dell’intera vicenda”, si legge. L’ultima frase, però, sembra lasciare aperta la possibilità di un passo indietro: “Siamo sicuri che ogni decisione individuale sarà presa a tutela propria e del centrosinistra milanese“.

Nel frattempo il centrodestra si scatena. “Noi chiediamo le dimissioni di sindaco e giunta perché Milano è da tempo bloccata, da tutti i punti di vista: è sempre più difficile lavorare, investire, produrre, programmare, camminare tranquilli per strada. Al di là di ogni problema giudiziario, che starà ad altri approfondire, il disastro è tutto politico e amministrativo“, afferma una nota della Lega. “Milano merita di meglio, restituiamo parola e sovranità ai cittadini. La Lega è pronta a prendersi le proprie responsabilità per tornare a garantire fiducia, serenità, sviluppo e buona amministrazione alla città”, prosegue il comunicato. Anche il capogruppo del Carroccio al Senato Massimiliano Romeo, schermandosi dietro il garantismo (“La magistratura deve accertare le eventuali responsabilità”) guarda già alle prossime elezioni. “Faccio un richiamo al centrodestra: se ci muoviamo a trovare il candidato sindaco e giochiamo meno a nascondino, forse qualche possibilità in futuro l’abbiamo per poter eventualmente cercare di giocarci la partita quando ci saranno le prossime elezioni”, dice in Aula. Il governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana invece difende il sindaco senza mezzi termini: “Io sono garantista ma non lo sono a giorni alterni, lo sono per tutte le persone che incorrono in questioni di questo genere. Quello che valeva per me deve valere per gli altri. Io sono stato indagato e poi archiviato (nell’inchiesta sulla fornitura di camici affidata a suo cognato, ndr), ma se facessimo questo ragionamento avrei dovuto dimettermi il giorno dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia”, dice.

Da Fratelli d’Italia interviene il presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo ai cronisti a margine del congresso Cisl a Roma: “Sicuramente la giunta Sala si è dimostrata inadeguata a Milano. E il mio giudizio non è su questo episodio soltanto, lo dico da sempre”. A chiedere esplicitamente un passo indietro invece è il capogruppo in Comune, Riccardo Truppo: “È chiaro che le dimissioni di questa giunta siano l’unica seria opzione sul tavolo. Il Pd non usi il sindaco come un vaso di coccio. Si assuma le proprie responsabilità politiche e batta un colpo”. Da Nazareno, infatti, ancora non si registrano prese di posizione significative: la segretaria Elly Schlein finora non ha parlato, così come gli altri dirigenti nazionali. L’unico a esprimersi, nell’Aula del Senato, è stato il vicecapogruppo Alfredo Bazoli (video): “La vicenda preoccupa tutti noi e incide profondamente sull’attività amministrativa del Comune di Milano. Vorrei però che ci abituassimo tutti a non utilizzare vicende giudiziarie per fare speculazioni politiche. Credo che tutti quanti dovremmo fare un passo indietro e attendere le decisioni della magistratura, sperando che si faccia in fretta”, ha detto.