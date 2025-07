Dopo la promozione con il Pescara in Serie B, per l'ex Palermo arriva la prima esperienza su una panchina della nazionale: "Gratificato dalla curiosità di Gravina per il mio percorso"

Silvio Baldini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana U21. Le selezioni azzurre cambiano pelle e dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso al posto di Spalletti nell’Italia maggiore, anche l’U21 cambia, con Nunziata via e Baldini nuovo Ct. Una notizia nell’aria da tempo, ma che adesso è ufficiale. Italia U21 che arriva dall’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo di categoria in Slovacchia contro la Germania per 3-2 ai tempi supplementari, con due uomini in meno.

Una buona base da cui partire, quantomeno dal punto di vista della personalità, per Baldini, che dopo la promozione in Serie B con il Pescara (e prima ancora quella del Palermo), guiderà per la prima volta in carriera una nazionale. Una cosa è certa: sia alla nazionale maggiore che all’U21 non mancheranno carattere e personalità in campo, viste le personalità fumantine dei due tecnici. Se le scelte saranno azzeccate sarà il campo a dirlo, con l’Italia che deve ottenere l’accesso al Mondiale dell’anno prossimo, mentre l’U21 ripartirà dal girone di qualificazione agli Europei 2027, dove ci si gioca anche il pass per le Olimpiadi 2028. L’esordio è fissato per il 5 settembre contro il Montenegro.

Le parole di Baldini

“Sono felice ed emozionato – le parole di Baldini – ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità e per la fiducia: sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me per questo ruolo. Vestire l’azzurro è un grande orgoglio”, sottolinea il tecnico, spiegando che punterà su due valori: “Proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identità e di appartenenza. Dal punto di vista tecnico, sono convinto che si possa fare molto bene, ma l’unico modo che conosco per ottenere i risultati è il lavoro e per questo non vedo l’ora di iniziare”.

Gravina su Baldini: “Persona di valore e di valori”

“Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore – afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina – una persona di valore e di valori. Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine”.