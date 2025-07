“Da una parte c’è la disperazione di madri e padri che mettono i loro bambini sui barconi per fare in modo che potranno vivere, dall’altra parte c’è l’amore di Mimmo Lucano, che ha dato a tutti loro la cosa più importante, una speranza“. Ha esordito così l’ex allenatore della Roma e attuale senior advisor del club giallorosso Claudio Ranieri, ospite a Riace per i “Giochi antirazzisti“, manifestazione sportiva e culturale che da anni si pone l’obiettivo di proporre lo sport e la pratica motoria come mezzi per l’inclusione.

Ranieri – che conosce bene la Calabria per averci sia giocato che allenato – ha poi proseguito il suo lungo intervento: “Il 50% dei Comuni della Calabria da qui a cinque anni avrà delle difficoltà perché tutti andranno via, noi abbiamo tanto da dare, abbiamo l’amore perché noi italiani sappiamo che siamo emigrati tanti anni fa in America, in Belgio nelle miniere e i nostri nonni ne hanno sofferto. Ecco, quello che hanno sofferto loro adesso lo stanno soffrendo altri popoli e Mimmo col suo amore ha fatto veramente una cosa incredibile. Mi auguro che la legge da lui proposta al Parlamento Europeo sulla ripopolazione dei piccoli centri venga approvata”.

Poi anche un breve passaggio sul tema razzismo nello sport: “I giocatori sono rispettosi, partecipi e consapevoli, tuttavia negli stadi qualcosa ancora c’è, ma non dovrebbe accadere, perché in fondo siamo tutti fratelli. Come si combatte? Con l’intelligenza, ma credo che la mamma dei cretini sia sempre incinta”.

Le parole di Lucano su Ranieri

Terminato l’intervento di Ranieri, Mimmo Lucano ha voluto ringraziarlo per aver partecipato ai “Giochi antirazzisti” a Riace: “La presenza di Ranieri mi dà un forte senso di orgoglio e di gratificazione – ha dichiarato Mimmo Lucano – In un momento così è bello che una persona come lui di alto profilo e che incarna i valori dello sport, si sia interessata a Riace”.