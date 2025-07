Operazione antidroga nele province di Massa Carrara e Lucca, ma anche quella di La Spezia e nel Milanese. Sono già 13 le misure cautelari eseguite dai carabinieri del comando di Massa Carrara, che lavorano assieme al Centro operativo della Dia di Firenze sotto la direzione della Direzione Investigativa Antimafia e antiterrorismo della Procura di Genova.

Circa ottanta gli uomini delle forze dell’ordine al lavoro, aiutati da nuclei specialistici e cinofili. Impiegati nell’azione anche elicotteri e A.P.I. (aliquote di primo intervento), il reparto dell’Arma chiamato a intervenire in situazioni ad alto rischio come quelle connesse a fenomeni di terrorismo. Le attività della procura e degli inquirenti sono coordinate con Europol ed Eurojust per quanto riguarda i risvolti in campo internazionale.