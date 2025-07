Sono state evacuate 96 persone e in sette sono stati ricoverati in ospedale per esalazioni di monossido di carbonio dopo una fuga di gas in un hotel a Roma. È successo intorno alle 4.30 di lunedì 14 luglio, quando alcuni ospiti del Raganelli Hotel di via Aurelia 738 si sono accorti del pericolo e hanno allertato la struttura alberghiera e quindi il numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno evacuato in via precauzionale i quasi cento ospiti. A quanto riferito dai pompieri, sono state interessate 44 stanze su 46. Dei sette ricoverati, uno è un operatore del 118. I vigili del fuoco hanno sequestrato la caldaia e messo in sicurezza l’hotel: le esalazioni sono terminate e gli ospiti sono potuti rientrare nella struttura.