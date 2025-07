Morto sepolto dalla sabbia a 17 anni, indagato il padre per omicidio colposo

La Procura di Civitavecchia spiega che l'iscrizione del genitore è un atto imposto dalla legge per poter procedere all'autopsia e chiarire la dinamica della vicenda

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto giovedì scorso soffocato sotto la sabbia a Montalto di Castro, è indagato per omicidio colposo. La Procura di Civitavecchia spiega che l’iscrizione nel registro degli indagati del genitore è un atto dovuto, imposto dalla legge per poter disporre l’autopsia e chiarire ogni particolare della tragedia. La Procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali omissioni del papà di Riccardo: il ragazzo infatti era minorenne e la legge impone di valutare l’eventuale responsabilità del genitore.

La ricostruzione dell’accaduto sembra però chiara: il ragazzo in vacanza con la famiglia al camping “Villaggio California”, dopo aver scavato una profonda buca in spiaggia, stava tentando di creare un tunnel, ma quando ha iniziato a scavare in orizzontale la sabbia ha ceduto. Il 17enne è rimasto schiacciato mentre si trovava sdraiato. Quando è stato ritrovato erano già passati quaranta minuti ed era morto soffocato.