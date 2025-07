Un 71enne fermato dai carabinieri. È l'ex cognato della donna che ha perso la vita. "Eroica" una mamma che ha messo in salvo tutti i bimbi invitati

Terrore alla festa dei bambini. È successo nella serata di venerdì a Marotta, in provincia di Pesaro Urbino. Un 71enne ha fatto irruzione armato di pistola in un casolare e dopo un litigio con le parenti della piccola che festeggiava i suoi 5 anni ha aperto il fuoco contro la nonna (che è morta) e la mamma della bambina, rimasta ferita. Non è ancora chiaro il movente del delitto. Si sa solo che l’omicida è l’ex marito della sorella della donna uccisa.

La sparatoria ha comprensibilmente scatenato il panico. La mamma di una invitata ha avuto la prontezza di raccogliere tutti i bambini e portarli in salvo in un’abitazione vicina. I carabinieri stanno verificando se ci sono altri feriti.

Dopo gli spari l’omicida è rimasto asserragliato all’interno della casa dove è stato poi trovato il corpo senza vita della vittima. La donna ferita – figlia della vittima – è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona: presentava ferite superficiali e non versa in pericolo di vita.

I carabinieri hanno fermato l’assassino e lo stanno interrogando per ricostruire la dinamica e le motivazioni del delitto.

La foto è d’archivio