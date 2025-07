“Jannik, come stai?”: l’incontro tra Sinner e Alcaraz alla vigilia della finale di Wimbledon – Video

Ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Saranno il numero uno e il numero due del mondo a giocarsi, domani pomeriggio, il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. L’italiano, per la prima volta in finale sui campi d’erba londinesi, vuole la rivincita dopo la sconfitta al Roland Garros dell’8 giugno. Sfida affascinante ed equilibrata anche nelle quote dei bookmaker. Intanto i due campioni si sono incontrati brevemente durante l’allenamento: nel video, il saluto tra i due.