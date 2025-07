Asfalto bagnato, cadute, bandiere gialle. Anche dal caos emerge sempre Marc Marquez: il campione spagnolo conquista la pole position del Gp di Germania, sull’amato circuito del Sachsenring. Se la pioggia poteva rimescolare le carte, lo ha fatto solamente dalla seconda posizione della griglia, dove scatterà uno straordinario Johann Zarco su Honda. Il francese sa sempre tirare fuori il meglio sul bagnato e si piazza alle spalle di Marquez dopo aver superato il taglio della Q1. Grande qualifica anche di Marco Bezzecchi, che porta finalmente l’Aprilia in prima fila: scatterà terzo nella Sprint e nel Gran premio di domenica, un’occasione unica per puntare al podio e scalare altre posizioni in classifica.

Un’altra qualifica anonima per Pecco Bagnaia. Alle prese con i tanti cambiamenti sulla sua Ducati, il piemontese non ha trovato il miglior feeling sul bagnato e si ritrova a scattare dalla undicesima posizione. Molto meglio è andata la qualifica di Franco Morbidelli, seconda Ducati in griglia con il quarto tempo, nonostante una caduta nel finale gli abbia negato la possibilità di migliorarsi: stava firmando un giro da prima fila certa. Bagnaia praticamente è stato il peggiore tra coloro che hanno disputato la Q2, visto che Maverick Vinales – l’altro a passare dalla Q1 – è stato subito vittima di una brutta caduta e non registrato nemmeno un tempo. Lo spagnolo della Ktm è dolorante a una spalla ed è stato portato al centro medico per ulteriori accertamenti.

La griglia di partenza del Gp di Germania 2025