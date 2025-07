“Attenzione alla sollecitazione a convertire le capacità produttive sugli armamenti”, che rischia di essere “una scelta sul riarmo sbagliata e negativa”, perché “il condizionamento di quel settore lì non è smontabile. Serve estrema attenzione. Ancora non si sa se arrivano i soldi, ma intanto si sta procedendo a riconvertire“. Lo ha detto Pier Luigi Bersani alla Conferenza nazionale sulle Politiche industriali convegno “Le rotte del futuro, re-industrializzare l’Italia e l’Europa”, organizzata dal Pd a Roma. “Attenzione alle politiche di sostegno alle imprese in presenza dei dazi – ha aggiunto – Un conto è sostenere le imprese con ammortizzatori, aiutandole nella promozione di nuovi mercati, un conto sono sussidi che pagano i contribuenti per tenere bassi i prezzi in Usa”.