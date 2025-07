Il Centrale di Wimbledon domenica 13 luglio alle ore 17 sarà teatro della 13esima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il capitolo più prestigioso di una rivalità già epica. I precedenti pendono nettamente dalla parte dello spagnolo, che oltre ad essere in vantaggio con 8 vittorie su 12 match, è anche reduce da cinque successi consecutivi (escludendo il torneo amichevole Six Kings Grand Slam, vinto dall’azzurro). L’ultimo, inutile dirlo. è stato il più pesante: la vittoria del Roland Garros, dopo i tre match point a disposizione di Sinner.

L’azzurro arriva alla sua prima finale a Wimbledon con grande fiducia, forte di un tennis devastante in semifinale contro Djokovic. Per il numero uno del mondo, è l’occasione perfetta per prendersi una rivincita pesante dopo Parigi (e pure la sconfitta sempre in finale al Masters 1000 di Roma). Tuttavia, ad oggi per Sinner battere Alcaraz è diventato un tabù: oltre a Rublev e Bublik, lo spagnolo è l’unico giocatore ad averlo sconfitto nelle ultime 52 settimane. Lo ha fatto in ben tre occasioni. L’ultimo successo dell’altoatesino risale al 2023, nella semifinale vinta a Pechino. Anche se l’unico precedente su erba, Wimbledon 2022, sorride proprio a Sinner. Che d’altronde è stato l’ultimo a battere Alcaraz sull’erba di Londra. Lo spagnolo infatti va a caccia del terzo titolo consecutivo a Wimbledon: solo l’azzurro può ancora fermarlo.

Bilancio attuale su un totale di 12 incontri disputati

Vittorie Alcaraz: 8

Vittorie Sinner: 4

Sinner-Alcaraz, tutti i precedenti

12. 2025 – Roland Garros, Finale – Terra rossa

Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

11. 2025 – Masters 1000 Roma, Finale – Terra rossa

Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1

10. 2024 – ATP 500 Pechino, Finale – Cemento

Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6

9. 2024 – Roland Garros, Semifinale – Terra rossa

Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

8. 2024 – Masters 1000 Indian Wells, Semifinale – Cemento

Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2

7. 2023 – ATP 500 Pechino, Semifinale – Cemento

Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1

6. 2023 – Masters 1000 Miami, Semifinale – Cemento

Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2

5. 2023 – Masters 1000 Indian Wells, Semifinale – Cemento

Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3

4. 2022 – US Open, Quarti di finale – Cemento

Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

3. 2022 – ATP 250 Umago, Finale – Terra rossa

Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1

2. 2022 – Wimbledon, Ottavi di finale – Erba

Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

1. 2021 – Masters 1000 Parigi, R32 – Indoor

Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5