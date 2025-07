La finale più attesa di Wimbledon è realtà: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno domenica 13 luglio sul Centrale dell’All England Club. Il tempio del tennis. Inizio alle ore 17 italiane, le 16 di Londra.

Per il numero uno del mondo, Jannik Sinner, è l’occasione di prendersi una rivincita pesante dopo due sconfitte dolorose subite nel 2025, entrambe in finale: al Roland Garros e al Masters 1000 di Roma. L’azzurro arriva alla sua prima finale a Wimbledon con grande fiducia, forte di un tennis devastante in semifinale contro Djokovic. Carlos Alcaraz, invece, sogna il tris sull’erba londinese dopo i trionfi del 2023 e 2024. Lo spagnolo guida i precedenti con 8 vittorie a 4 e ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti. Ma sull’erba l’unico incrocio – Wimbledon 2022 – è stato vinto da Sinner.

Finale Wimbledon, Sinner-Alcaraz: orario e dove vederla in tv

È la 13esima sfida tra i due, il capitolo più prestigioso di una rivalità già epica, che sta ridisegnando gli equilibri del tennis mondiale. Il Centrale di Wimbledon sarà teatro di un confronto tra due talenti generazionali, protagonisti di un duello che promette scintille e spettacolo. Non resta che sintonizzarsi: domenica, alle 17, Sinner-Alcaraz sarà visibile in diretta per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis (o in streaming su Sky Go) e anche per gli abbonati alla piattaforma NOW. Ma la finale di Wimbledon sarà visibile anche gratis in chiaro su TV8, con collegamento a partire dalle ore 16.