Salvare un piccolo anfibio dall’estinzione. Dopo decenni di lavoro come pescatore in un lago messicano d’alta quota, Froylan Correa sta ora contribuendo a salvare un anfibio in via di estinzione con branchie che ricordano la criniera di un leone e una straordinaria capacità rigenerativa. L’achoque, noto anche come salamandra del lago Pa’tzcuaro, è un parente meno noto dell’axolotl, il piccolo anfibio dal muso amichevole che lotta contro l’estinzione a Città del Messico. La pesca eccessiva, l’inquinamento e la riduzione dei livelli delle acque del lago Pa’tzcuaro, il suo unico habitat naturale, hanno fatto sì che l’achoque sia classificato come specie in grave pericolo di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Nel tentativo di impedirne la scomparsa, i biologi dell’Universitaà di Michoacana hanno deciso di pagare la comunità indigena locale di San Jeronimo Purenchecuaro per aiutare l’achoque a riprodursi.