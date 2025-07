Sui canali social vicini ai talebani rimbalza un video surreale che invita gli statunitensi a visitare l’Afghanistan: “Dopo aver liberato il nostro Paese da voi, ora vi invitiamo a visitarlo come turisti o ospiti“. Il filmato, che dura 50 secondi, si apre con una scena inquietante, con gli uomini armati alle spalle di ostaggi col volto coperto. Ma la scena assume subito tratti da commedia: uno degli ostaggi, a cui viene scoperto il viso, alza il pollice e dice “benvenuti in Afghanistan”. Il video è stato realizzato da Yosaf Aryubi, che secondo l’Independent gestisce un’agenzia turistica chiamata Raza Afghanistan. Non si sa se la trovata sia stata commissionata (o approvata) dall’organizzazione militare al potere nel Paese dal 2021.