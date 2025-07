Ansia per Nole. Novak Djokovic non si è allenato alla vigilia della seminifinale di Wimbledon da giocare contro Jannik Sinner. Il giorno dopo la “brutta” caduta poco prima di conquistare la vittoria ai quarti di finale contro Flavio Cobolli, il 38enne ha annullato la sua seduta di allenamento pomeriodiana. Il sette volte campione a Londra è scivolato ed è caduto al suo secondo match point contro la testa di serie numero 22.

Ha poi vinto i due punti successivi per passare il turno. La sessione di allenamento del 24 volte campione Slam all’Aorangi Park di Wimbledon era prevista per le 13.00-15.00 ora inglese, la l’All England Club ha confermato che la sessione è stata annullata. Djokovic ha comunque la possibilità di riprogrammare l’allenamento in un secondo momento. Sinner aveva anch’egli annullato la sua sessione di allenamento il giorno dopo essersi infortunato al gomito destro durante la vittoria agli ottavi contro Grigor Dimitrov. Poi ieri è sceso regolarmente in campo e ha battuto il numero 10 Ben Shelton in tre set.

Nell’altra semifinale, invece, scenderanno in campo il campione in carica Carlos Alcaraz e Taylor Fritz dalle 14.30 italiane. Per Sinner sarà la terza sfida contro Nole a Wimbledon, il serbo le ha vinte entrambe. La prima nel 2022 vinta in cinque set nei quarti di finale rimontando da 0-2 sotto, la seconda nel 2023 vinta in tre set in semifinale. “Mi ricordo bene la prima volta che ho giocato sul Centre Court, e mi ricordo bene la mia prima semifinale contro Djokovic nel 2023. Quando si è giovani, ogni anno fa una grande differenza, e ci si abitua a giocare su certi palcoscenici”, ha raccontato Sinner dopo la vittoria contro Shelton. “Giocare contro contro Novak e in una semifinale Slam è sempre speciale, anche se sarà un match difficile. Sono contento di esserci”, ha aggiunto. Sinner andrà a caccia della sua quinta vittoria di fila contro Djokovic, cosa riuscita solo a Rafa Nadal. L’azzurro tra l’altro ha vinto le ultime due semifinali Slam che li ha visti avversari: in Australia l’anno scorso e al Roland Garros solo poche settimane fa.

Se Djokovic dovesse scendere in campo, lo farebbe da sfavorito. Sulla carta, infatti, il favorito è Sinner, ma guai a sottovalutare una vecchia volpe come il tennista serbo che giocherà la sua 52esima semifinale dello Slam, record assoluto a livello maschile. L’altoatesino ci arriva con una condizione di forma in costante miglioramento, il problema al gomito accusato contro Grigor Dimitrov sembra superato anche a vedere l’allenamento odierno contro il 18enne Pierluigi Basile. Un Sinner che ha sfoggiato ancora la fasciatura al gomito e provato soprattutto a lavorare sul servizio, fondamentale per disinnescare la risposta di Djokovic. “Io e Novak ci conosciamo… perché abbiamo giocato parecchio. Quindi capiamo cosa funziona e cosa no”, ha detto ancora Sinner ricordando poi che “non ho mai vinto contro di lui qui a Wimbledon, quindi sarà una sfida molto, molto dura”. Il serbo dal canto suo non si è allenato e ora la sue condizioni destano preoccupazione.