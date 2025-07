Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si presenta in campo a Wimbledon contro l’americano Ben Shelton con un vistoso manicotto sul braccio destro. I dubbi sulle condizioni del gomito dell’altoatesino, dopo l’infortunio nel match contro Dimitrov, aleggiano sul match che vale la semifinale. Già questa mattina Sinner aveva mostrato la fasciatura durante il suo allenamento con Jacopo Vasamì. Ma a cosa serve il manicotto che Sinner ha deciso di indossare?

Innanzitutto, non si tratta di una vera e propria fasciatura. No, è “un’ortesi elastica per l’arto superiore”, spiega all’Adnkronos Salute il medico fisiatra Andrea Bernetti. Che poi aggiunge: “Generalmente utilizzata per condizioni da sovraccarico, come in caso di epicondilite omerale, può essere utile anche nell’immediato post-trauma, qualora questo sia di identità lieve, allo scopo di supportare l’articolazione conferendo maggiore stabilità alle sollecitazioni e favorendo la propriocezione, ovvero la capacità di controllare i segmenti corporei nello spazio”.

Perché quindi Sinner può trarre beneficio dall’ortesi elastica? Come può aiutarlo nel match contro Shelton? “Le ortesi elastiche, in particolare quelle a compressione, sono utili nel tennis per fornire supporto, migliorare la consapevolezza muscolare; possono contribuire a stabilizzare le articolazioni durante i movimenti ad alto impatto, migliorare la circolazione sanguigna e ridurre l’affaticamento muscolare, consentendo ai giocatori di mantenere le prestazioni e potenzialmente recuperare più velocemente”, spiega sempre Bernetti, segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa) e professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’università del Salento.

Il medico fisiatra si concentra in particolare sul concetto di propriocezione, “cioè la capacità del corpo di percepire la posizione e il movimento delle articolazioni”. Bernetti sottolinea: “È fondamentale per la stabilità e il controllo motorio, può essere compromessa in seguito a traumi o disfunzioni articolari. In ambito riabilitativo – conclude Bernetti – si ricorre spesso a supporti esterni come ortesi, tape o bendaggi per stimolare i recettori e migliorare il feedback sensoriale al sistema nervoso centrale. Alcuni studi hanno evidenziato come le ortesi per il gomito possono essere utilizzate per favorire il controllo articolare, specialmente in contesti che richiedono precisione o sforzi prolungati, come nello sport o in attività lavorative ripetitive”. O come durante un quarto di finale a Wimbledon.