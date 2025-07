L’orsa che ucciso il turista italiano Omar Farang Zin lungo la Transfagarasan, è stata abbattuta, come stabilito dall’ordinanza d’urgenza OUG 81/2021, e al momento i tre piccoli vagano per la foresta soli, in attesa della cattura e del trasferimento in un centro ad hoc. La procedura prescritta dalla legge dello Stato in situazioni analoghe è chiara: “In caso di eutanasia/abbattimento di un esemplare femmina con cuccioli, questi devono essere trasferiti urgentemente in centri di riabilitazione specializzati o rifugi autorizzati“. Un allontanamento dall’habitat naturale per dare ai piccoli la possibilità di essere seguiti nello svezzamento senza porre a rischio la loro vita ma che potrebbe portare all’impossibilità di reinserirli nel loro ambiente in futuro.

Per ora si è fatto avanti il Centro di Riabilitazione degli Orsi di Zărneşti, centoventi chilometri a nord rispetto alla contea di Arges, dove Farang Zin è morto. Il ministero dell’Ambiente romeno ha infatti dichiarato “Accogliamo con favore la disponibilità del Centro di Riabilitazione degli Orsi di Zărneşti, gestito dall’Associazione “Milioni di Amici”, a prendersi cura di questi cuccioli. La presenza di un partner così responsabile e preparato è essenziale per interventi rapidi ed efficaci”.

Previsto invece per oggi il rimpatrio della salma dell’uomo, i cui funerali saranno celebrati venerdì 11 luglio nella chiesa parrocchiale di Ferno, in provincia di Varese.