La nave cargo Eternity C, battente bandiera liberiana e gestita dalla Grecia, è affondata dopo l’attacco dei ribelli Houthi nelle acque del Mar Rosso, al largo dello Yemen. Sono state tratte in salvo almeno cinque persone. Le immagini pubblicate dall’ufficio stampa militare degli Houthi dello Yemen l’8 luglio mostrano quello che viene definito un attacco e un affondamento della nave Magic Seas nel Mar Rosso. I ribelli sostenuti dall’Iran hanno affermato di aver colpito la Magic Seas, di proprietà greca e battente bandiera liberiana, con missili, droni e imbarcazioni senza equipaggio perché in precedenza aveva attraccato in Israele.